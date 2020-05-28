У Збройних силах України станом на ранок 28 травня підтверджено 16 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

“У Збройних силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на COVID-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовця, у лазареті військової частині Волинська область – 4 військовослужбовця, Хмельницька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України та Сарницька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні.

Ще вісім військовослужбовців (Київська область – п’ять осіб, Житомирська область і Волинська область – по одному) і 1 працівник ЗС України (Чернівецька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів також задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Усього на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45 осіб.