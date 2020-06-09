В українському відділенні компанії Danon заявили, що не мають жодного стосунку до реклами за участі Михайла Пореченкова.

Про це #Буквам повідомила пресслужба компанії.

“Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, обробляючи завдання та відгуки підпорядкованих ринків і керуючись локальними потребами споживачів“, – йдеться в релізі.

У компанії наголосили, що не можуть впливати на “формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема Росії“.

Нагадаємо, що у мережі сплив відеоролик реклами продукції французької компанії Danone, в якій знявся російський актор Михайло Пореченков. Сам актор відомий своїм вихвалянням того, як стріляв з кулемета по українських воїнах на Донбасі. А в рекламах Danone для російського телебачення Пореченков знімається з 2016 року. Ось нещодавно в ЗМІ нагадали про один з таких роликів.