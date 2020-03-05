Про це заявив на брифінгу в Нових Санжарах головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, коментуючи ситуацію з першим випадком коронавірусу в Чернівцях.

“Найближчим часом, на жаль, ми будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Будемо тимчасово закривати школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо: вірус передається повітряно-крапельним шляхом”, – наголосив він.

Ляшко додав, що українцям не варто скуповувати медичні маски.

“Маски – це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска надівається тільки на людину, у якої є симптоми гострого респіраторного вірусного захворювання”, – заявив він.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.

Заступник міністра не уточнив, коли і де саме можуть вводити обмежувальні заходи через коронавірус. Ймовірно, мова в першу чергу йде про Чернівецьку область.

Так, сьогодні на брифінгу голова обласної держадміністрації Сергій Осачук заявив, що в регіоні на карантин хочуть закрити всі дошкільні заклади, школи і вузи. Вони повинні ввести дистанційні моделі навчання.

“Ми в наступні години скликаємо засідання нашої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаціях, на якому буде прийнято рішення про введення режиму карантину для всіх дошкільних навчальних закладів, для шкіл, а також вищих навчальних закладів”, – наголосив Осачук.

Також місцева влада має намір ввести обмеження на масові заходи.

“Концерти, які були заплановані на сьогоднішній вечір і в найближчі дні, будуть скасовані”, – розповів губернатор.

Він закликав людей з симптомами ГРВІ, у яких може бути коронавірусна інфекція, повідомляти лікарям і не боятися реакції сусідів.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом на Буковині (05.03.20) Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 5 березня 2020 р.