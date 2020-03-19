Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ почав готувати систему охорони здоров’я, як тільки побачив спалах COVID-19 у Китаї (наприкінці січня – на початку лютого). Був розроблений національний план із протидії коронавірусу.

“У нас була статистика, і ми знали, як будемо реагувати на перші випадки коронавірусної хвороби на території України. Для цього були визначені по дві госпітальні бази в кожній області, по дві бригади екстреної медичної допомоги, які були укомплектовані необхідним обладнанням. Були розроблені, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 4 сценарії реагування. Перший – коли у нас буде один завезений випадок, потім – коли у нас буде поширення всередині країни, і – коли у нас буде спалах. Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших установ охорони здоров’я. Буквально днями ми представимо вам інтерактивну карту, яка буде показувати, як збільшується кількість ліжок і як перепрофілюються лікарні“, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що в МОЗ зараз розробили чіткий алгоритм дій на випадок поширення коронавірусу на території України. Він базується на “сценарії розвитку спалаху в Італії”.

Ляшко, зокрема, перерахував деталі трьох сценаріїв реагування на COVID-19.

Перший сценарій

У легких випадках захворювання (яких може бути близько 80 %) медична допомога буде надаватися амбулаторно в умовах домашньої ізоляції.

“Ми бачимо, що 80 % людей в Італії перехворіють легкими формами. Тому за нашими стандартами надання допомоги, які повністю адаптовані до рекомендацій ВООЗ і враховують кращі практики КНР та Італії, ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно, в домашній самоізоляції”, – розповів Ляшко.

Для решти 20 %, коли люди потребуватимуть госпіталізації, інтенсивної терапії або реанімаційних заходів, і стане в нагоді інтерактивна карта, яка чітко покаже бригаді швидкої допомоги, в якій лікарні є вільні місця, а також необхідне обладнання, щоб врятувати життя.

Ляшко уточнив, що подібні дії “передбачені під певну кількість людей, які одночасно мають коронавірусну хворобу”.

Другий сценарій

Він передбачає перехід на залучення перепрофільованих медустанов терапевтичного профілю, які також будуть приймати пацієнтів із COVID-19.

“Другий сценарій – це перехід за межі стаціонарних відділень або інфекційних лікарень, коли ми будемо залучати перепрофільовані заклади терапевтичного профілю, які також будуть приймати хворих із важкими формами коронавірусної хвороби, щоб забезпечити їм інтенсивну терапію”, – заявив Ляшко.

Третій сценарій

Він передбачає залучення приватних клінік.

“Третій сценарій – у разі введення в країні надзвичайного стану, коли можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я. Це, знову ж таки, розширить масштаб надання медичної допомоги тим, хто її потребує”, – наголосив Ляшко.

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(На відео – з 5:14)