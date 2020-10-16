Міністерство охорони здоров'я України в п'ятницю, 16 жовтня, в черговий раз оновило список країн із "червоної" та "зеленої" зон.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У списку наведені дані про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

До списку країн “червоної” зони потрапили 44 держави. Це на 2 країни менше, ніж до попереднього списку, опублікованому 9 жовтня.

З “червоної” зони, зокрема, вибули ОАЕ, Перу, Парагвай, Ірак, Бразилія, Об’єднана Республіка Танзанія і Руанда. Водночас потрапили в “червоний” список Швейцарія, Ірландія, Словаччина і Словенія.

До “червоної” зони також входять: США, Чехія, Ізраїль, Чорногорія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Аргентина, Велика Британія, Іспанія, Республіка Молдова, Вірменія, Колумбія, Румунія та інші країни.

До “зеленої” зони, зокрема, входять: Північна Македонія, Грузія, Бразилія, Австрія, Португалія, Угорщина, Туніс, Польща, Перу, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Данія, Італія, Канада, Швеція, Албанія, Білорусь та інші країни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.