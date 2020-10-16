Про це свідчать дані на сайті МОЗ.
У списку наведені дані про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
До списку країн “червоної” зони потрапили 44 держави. Це на 2 країни менше, ніж до попереднього списку, опублікованому 9 жовтня.
З “червоної” зони, зокрема, вибули ОАЕ, Перу, Парагвай, Ірак, Бразилія, Об’єднана Республіка Танзанія і Руанда. Водночас потрапили в “червоний” список Швейцарія, Ірландія, Словаччина і Словенія.
До “червоної” зони також входять: США, Чехія, Ізраїль, Чорногорія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Аргентина, Велика Британія, Іспанія, Республіка Молдова, Вірменія, Колумбія, Румунія та інші країни.
До “зеленої” зони, зокрема, входять: Північна Македонія, Грузія, Бразилія, Австрія, Португалія, Угорщина, Туніс, Польща, Перу, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Данія, Італія, Канада, Швеція, Албанія, Білорусь та інші країни.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:
• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.
Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.
При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- У четвер, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оновили список зон карантину.