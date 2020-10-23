Міністерство охорони здоров'я України в п'ятницю, 23 жовтня, знову оновило список країн із "червоної" і "зеленої" зон.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У списку наведені дані про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Варто відзначити, що список країн “червоної” зони розширився: у нього потрапила 51 держава. Це на 7 країн більше, ніж було в попередньому списку, опублікованому МОЗ 16 жовтня.

Так, у “червону” зону перемістилися такі країни: Австрія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Португалія, Польща, Північна Македонія, Грузія, Ліхтенштейн.

Також у “червону” зону входять США, Франція, Велика Британія, Іспанія, Чехія, Ізраїль, Чорногорія, Бельгія, Нідерланди, Аргентина, Ісландія, Республіка Молдова, Вірменія, Словаччина, Словенія, Ірландія, Швейцарія та інші країни.

У “зелену” зону перемістився Оман. Також у цю зону входять Італія, Угорщина, ОАЕ, Туніс, Болгарія, Бразилія, Данія, Швеція, Німеччина, Литва, Латвія, Канада, Білорусь та інші країни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.