Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що в українському міністерстві розчаровані заявою високої представниці ООН щодо ракетного удару росіян по залізничній станції Чаплине (Дніпропетровська область), внаслідок якого загинуло 25 осіб.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в українському МЗС “розчаровані відсутністю чіткої позиції офісу гуманітарної координаторки ООН в Україні щодо ракетного удару Росії по залізничній станції в Чаплиному”.

Ніколенко нагадав, що у міноборони РФ публічно заявили, що завдали удару по залізничній станції.

“Заклики високої представниці ООН до “всіх сторін” дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності. Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним”, – написав він.

Ніколенко резюмував, що Україна вдячна ООН за організацію гуманітарного реагування, однак сподівається, що структури ООН зможуть скористатись присутністю в Україні, аби зрозуміти, хто саме повинен дотримуватись своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села.

Додамо, що напередодні гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун – після ракетного удару Росії по залізничній станції в Дніпропетровській області, в результаті якого загинули 25 людей – закликала “всі сторони” дотримуватися міжнародного права.

“Я справді шокована ударами, які вчора вбили та завдали поранень мирним жителям поблизу залізничної станції в Чаплиному, що в центральній Україні. Діти були вбиті під час цієї атаки, і вони загинули в місцях, які мали бути безпечними, у своїх будинках або під час подорожі зі своїми родинами. Так, вони повинні були бути в безпеці, а вони не були” – заявила Браун.