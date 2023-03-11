Про це він заявив у інтерв’ю репортеру Bild Полу Ронцгаймеру.
За його словами, якщо фільму 2022 року “На Західному фронті без змін” за мотивами антивоєнного роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка, а президентові країни у стані війни не дозволять виступити — це буде прикладом “лицемірства”.
9 березня “Оскар” відмовився транслювати звернення Зеленського під час церемонії.
“Я думаю, що якщо “На Західному фронті без змін” отримає “Оскар” як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової війни, не дозволять виступити на “Оскарі”, то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете”, — сказав Кулеба.
Варто зауважити, що це не перший раз, коли кіноакадемія відмовилася транслювати відеозвернення українського президента. Відмову Зеленський отримав і минулого року.
Ukrainian foreign minister @DmytroKuleba about the Oscar-decision that @ZelenskyyUa is not allowed to speak:
„One will not be able to find a better example of hypocrisy…“ pic.twitter.com/TffGMmvhcX
— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 11, 2023
- Петиція із закликом усунути зірку бойових мистецтв Донні Єна з поста ведучого на цьогорічній церемонії вручення премії “Оскар” через його зв’язки з правлячою Комуністичною партією Китаю зібрала десятки тисяч підписів.
- З 9 березня в кінотеатрах можна буде подивитися фільм “Будинок зі скалок” данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта. Стрічка про долі дітей, які перебувають у дитячому будинку в Лисичанську, змагатиметься за “Оскар” у номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”.