Про це він заявив у інтерв’ю репортеру Bild Полу Ронцгаймеру.

За його словами, якщо фільму 2022 року “На Західному фронті без змін” за мотивами антивоєнного роману німецького письменника Еріха Марії Ремарка, а президентові країни у стані війни не дозволять виступити — це буде прикладом “лицемірства”.

9 березня “Оскар” відмовився транслювати звернення Зеленського під час церемонії.

“Я думаю, що якщо “На Західному фронті без змін” отримає “Оскар” як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, бореться у найбільшій в Європі війні з часів Другої світової війни, не дозволять виступити на “Оскарі”, то кращого прикладу лицемірства топменеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете”, — сказав Кулеба.

Варто зауважити, що це не перший раз, коли кіноакадемія відмовилася транслювати відеозвернення українського президента. Відмову Зеленський отримав і минулого року.

Ukrainian foreign minister @DmytroKuleba about the Oscar-decision that @ZelenskyyUa is not allowed to speak:

„One will not be able to find a better example of hypocrisy…"

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 11, 2023