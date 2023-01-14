В українському Міністерстві закордонних справ закликали Європейський Союз та G7 (Велику сімку) "вбити" російську ракетну та безпілотну індустрію, запровадивши санкції.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Telegram.

За його словами, російські запаси виснажуються, але окупанти все ще здатні виробляти нові. Тому, на думку Кулеби їх індустрію треба “вбити”.

У своєму дописі він закликав ЄС та G7 запровадити санкції проти РФ.

“Кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та ЄС невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною”, — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. Також у Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено. Крім того, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.