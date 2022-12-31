Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав "вигнати" РФ з Ради Безпеки ООН після масованого ракетного обстрілу напередодні святкування Нового року.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Цього разу масована ракетна атака Росії свідомо спрямована на житлові райони, а не на нашу енергетичну інфраструктуру. Воєнний злочинець Путін “святкує” Новий рік, вбиваючи людей. Росія має бути вигнана з місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно”, – зазначив Кулеба.

31 грудня, російські загарбники впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили.

Зазначимо, що за даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 особа загинула, ще 20 – постраждали. Зокрема, госпіталізували 14 постраждалих, шістьом особам медики надали допомогу на місці.

“Різних ступнів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна – в Печерському. Та один дитсадок в Солом’янському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає”, – повідомив Віталій Кличко.