Фото виявили в підручнику автора Ігоря Щупака.

Так, в якості ілюстрації до 9 параграфу “США в міжвоєнний період” автори використали знамениту фотографію Чарльза Еббетса “Обід на хмарочосі”.

Оригінальна фото

Однак замість оригінального фото, на якому сидять 11 чоловік, на знімку з’явився також популярний голлівудський актор Кіану Рівз.

Фотожаба з відкритих джерел

Скріншоти

У книзі зазначено, що вона випущена в 2018 році і рекомендована Міністерством освіти і науки України. Автором вказано Ігор Щупак.

Скріншот

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