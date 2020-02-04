Фото виявили в підручнику автора Ігоря Щупака.
Так, в якості ілюстрації до 9 параграфу “США в міжвоєнний період” автори використали знамениту фотографію Чарльза Еббетса “Обід на хмарочосі”.
Однак замість оригінального фото, на якому сидять 11 чоловік, на знімку з’явився також популярний голлівудський актор Кіану Рівз.
У книзі зазначено, що вона випущена в 2018 році і рекомендована Міністерством освіти і науки України. Автором вказано Ігор Щупак.
- В українські школи можуть повернути факультативний курс “Основи сім’ї”, в якому дітей вчать обирати собі пару, а аборт називають умисним вбивством.