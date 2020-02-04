В українському підручнику "Всесвітня історія" за 10 клас замість фото "Обід на хмарочосі" 1932 року помістили фотожабу з сумним Кіану Рівзом.

Фото виявили в підручнику автора Ігоря Щупака.

Так, в якості ілюстрації до 9 параграфу “США в міжвоєнний період” автори використали знамениту фотографію Чарльза Еббетса “Обід на хмарочосі”.

Однак замість оригінального фото, на якому сидять 11 чоловік, на знімку з’явився також популярний голлівудський актор Кіану Рівз.

У книзі зазначено, що вона випущена в 2018 році і рекомендована Міністерством освіти і науки України. Автором вказано Ігор Щупак.