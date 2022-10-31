Вранці 31 жовтня росіяни здійснили масований обстріл території України, завдавши ударів по низці областей. Окупанти влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи для повернення води та світла у домівки українців.

Про це повідомляють #Букви.

Повітряна тривога вранці лунала по всій території України.

Київська область

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в 08:37 заявив, що російські військові влучили по одній із громад області. Він додав, що в регіоні запровадять обмеження електроенергії.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у місті пролунало понад десять вибухів. Через удари по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. У деяких районах відсутнє водопостачання.

“Всі служби працюють. Детальніше – згодом”, — написав мер. Надвечір мер столиці повідомив, що фахівці “Київводоканалу” працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб‘єкта біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч помешкань Києва — без електрики.

Станом на вечір без світла в столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів — без води. Він повідомив про відновлення водопостачання лівого берега. Натомість тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці. Окрім цього, світло повернули мешканцям Троєщини та частково — Подолу. Завершується підключення об’єктів Київводоканалу до електроенергії, що дозволить відновити водопостачання. Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора . Але, зазначив Кличко, навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати, оскільки ситуація – складна. Також у столиці, зокрема й за допомогою генераторів, відновили електропостачання 27 бюветних комплексів, і вони доступні для киян. Деякі бювети – ще на стадії підключення. З переліком і адресами бюветів можна ознайомитися на офіційному порталі міста чи сайті “Київводфонду”. Він також сповістив, що у київському метрополітені з 1 листопада буде змінено графік руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час – 8-10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії. Щодо наземного громадського транспорту — через знеструмлення на частині тролейбусних і трамвайних маршрутів транспортники організували автобусне сполучення. Вінницька область Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. розповів, що в області спрацювала ППО. Збита російська ракета впала на цивільні об’єкти, є руйнування. Стосовно загиблих і поранених інформації не надходило. Пізніше від РДЦ Південно-Західного Регіону отримано розпорядження про введення обмежень електроенергії 31.10.2022 р. по АТ “Вінницяобленерго” згідно з графіком погодинного відключення споживачів. Час обмежень — з 07-00 до 22-00 години. Також там повідомили , що графіки можуть бути застосовані або скасовані почергово за командою диспетчера НЕК УКРЕНЕРГО, в залежності від стану енергосистеми України. Запоріжжя Близько 08:28 секретар міськради Запоріжжя Анатолій Кертєв повідомив, що сталися вибухи. Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання.

Пізніше Кертєв поінформував щодо ситуації у Запоріжжі. Так, за його словами вже повністю зі світлом Вознесенівський район. Частково під’єднано електрику у Комунарівському та Шевченківському районах. Також в тих районах міста, де не було води, після відновлення електропостачання запускається і водопостачання. Він висловив вдячність “неймовірним фахівцям за швидку та якісну роботу”. Водночас секретар міськради закликав не перевантажувати енергетичну систему міста та не знецінювати роботу людей, які так ретельно працювали для того, щоб Запоріжжя знову було зі світлом, зауваживши що сьогодні енергетики та ремонтні служби дуже багато зробили для того, щоб відновити в місті електропостачання. “Це складний та нелегкий процес, врегулювання якого ще триває. Тому наполегливо прошу вас користуватися зараз лише тими електроприладами, в яких у вас є нагальна необхідність. Будь ласка, не робіть додаткового навантаження на енергосистему, яке може призвести до повторних відключень електроенергії”, – зазначив він. Черкаська область Вранці 31 жовтня близько 08:22 голова Черкаської області Ігор Табурець заявив, що в регіоні атаковано один з енергетичних об’єктів. Частину ракет вдалося збити ППО, проте внаслідок влучання частина області залишилась без світла, також у деяких домівках відсутнє водопостачання. Під час обстрілу четверо осіб травмовано, зазначив Табурець. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що станом на вечір 31 жовтня в місті частково відновили електропостачання. Водозабір працює, проте вода у домівках містян з’явиться лише за декілька годин. Вже близько 17.00 стало відомо, що у місті запустили всі каналізаційно-насосні станції. Наразі систему заповнюють водою, орієнтовна поява води дві – чотири години. “Фактично заповнено близько 70%. Поки що не подаємо воду в місто, бо відновлюємо електропостачання до помпових станцій. Протягом 2-4 годин постараємося впоратися”, — зазначив очільник Черкас.

Миколаївська область

Зранку у Миколаївській області спрацювала система протиповітряної оборони, писала Вознесенська міська рада. Також система ППО спрацювала у сусідній громаді.

Надвечір у Миколаївській області розпочали стабілізаційні відключення електроенергії, повідомили у Миколаївській ОВА.

Так, о 16:58 Миколаївобленерго отримано розпорядження про застосування стабілізаційних відключень електричної енергії для споживачів 1 та 2 груп. Вже о 17:13 – для споживачів 3 та 4 груп.

Своєю чергою, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що енергетики роблять все, що від них залежить, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для жителів Миколаївської області.

За оперативними змінами закликали слідкувати на офіційній сторінці Миколаївобленерго.

Харківська область

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи близько 08:04. Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано два “прильоти”. Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури в місті. З технічних причин тимчасово рух лініями метрополітену припинено, написали у Харківському метрополітені.