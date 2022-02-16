Про це повідомляє МОН.
Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні. У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та в наш час є життєво необхідною навичкою.
Під час уроку школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій в мережі. Зокрема вони розглянуть процеси створення новин та як відрізняти їх від неправдивих.
Ця ініціатива є частиною невідкладних заходів з консолідації українського суспільства. Вони були затверджені Указом президента Володимира Зеленського.
Урок організовують Національний проєкт з медіаграмотності “Фільтр” Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти і науки. Деталі ініціативи презентують завтра під час пресконференції.
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- Також хакерська атака, яку здійснили 15 лютого, стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривають і 16 лютого.
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