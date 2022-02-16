Міністерство освіті і науки (МОН) оголосили про проведення 18 лютого в школах першого Всеукраїнського уроку з медіаграмотності. Його запровадили, щоб привчати молоде покоління до розвитку критичного мислення в Інтернеті.

Про це повідомляє МОН.

Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні. У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та в наш час є життєво необхідною навичкою.

Під час уроку школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій в мережі. Зокрема вони розглянуть процеси створення новин та як відрізняти їх від неправдивих.

Ця ініціатива є частиною невідкладних заходів з консолідації українського суспільства. Вони були затверджені Указом президента Володимира Зеленського.

Урок організовують Національний проєкт з медіаграмотності “Фільтр” Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти і науки. Деталі ініціативи презентують завтра під час пресконференції.