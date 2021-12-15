Протягом 2022 року в більш ніж 50 українських університетах з’явиться навчальний курс "Створення і розвиток IT-продуктів" — освітня програма з IT-підприємництва для студентів державних закладів вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

14 грудня 2021 року відбулася пресконференція про масштабну співпрацю IT-бізнесу й освіти. Основ продуктового IT навчать 60 000 українських студентів протягом наступних п’яти років.

“Разом із МОН ми вже працюємо над реформою IT-освіти та вдячні всьому соціально відповідальному IT-бізнесу, який співпрацює з нами заради спільної мети”, — зазначив на пресконференції міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пройти курс зможуть студенти других-третіх курсів, як технічних, так і нетехнічних спеціальностей.

Вони матимуть практичні заняття, лекції, microlearning-блоки, бізнес-симуляції та роботу над реальними кейсами компаній.

На пілотному етапі до курсу отримають доступ студенти таких вишів:

Київського національного економічного університету,

Національного авіаційного університету,

Київського національного університету будівництва і архітектури,

Національного університету “Чернігівська політехніка”,

Одеської юридичної академії та факультету інформатики (ФІОТ)

Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

З вересня 2022 року курс планують розширити на більш ніж 50 закладів вищої освіти по всій країні. Допомагати з онлайн-адаптацією курсу буде студія онлайн-освіти EdEra.