Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
14 грудня 2021 року відбулася пресконференція про масштабну співпрацю IT-бізнесу й освіти. Основ продуктового IT навчать 60 000 українських студентів протягом наступних п’яти років.
“Разом із МОН ми вже працюємо над реформою IT-освіти та вдячні всьому соціально відповідальному IT-бізнесу, який співпрацює з нами заради спільної мети”, — зазначив на пресконференції міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Пройти курс зможуть студенти других-третіх курсів, як технічних, так і нетехнічних спеціальностей.
Вони матимуть практичні заняття, лекції, microlearning-блоки, бізнес-симуляції та роботу над реальними кейсами компаній.
На пілотному етапі до курсу отримають доступ студенти таких вишів:
- Київського національного економічного університету,
- Національного авіаційного університету,
- Київського національного університету будівництва і архітектури,
- Національного університету “Чернігівська політехніка”,
- Одеської юридичної академії та факультету інформатики (ФІОТ)
- Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
З вересня 2022 року курс планують розширити на більш ніж 50 закладів вищої освіти по всій країні. Допомагати з онлайн-адаптацією курсу буде студія онлайн-освіти EdEra.
- З 1 січня 2022 року в Україні запрацює державне підприємство “Школа супергероїв”, яке забезпечуватиме процес навчання дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, або в реабілітаційних центрах.
- Також на порталі “Дія” запустили маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу. Тут підприємці можуть отримати фінансування, звернувшись безпосередньо до банківських та інших установ.