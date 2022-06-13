Про це інформує італійське видання La Stampa.
У Києві зустрінуться прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Їх приїзд відбудеться перед низкою зустрічей європейського та світового рівня – перед Європейською радою, G7 у Німеччині та самітом НАТО.
За інформацією видання, усі троє політиків відвідають Україну, щоб засвідчити всю підтримку трьох найбільших європейських країн. Підтримку не лише Україні, але й президенту України Володимиру Зеленському.
Візит запланований за день до надання Європейською комісією висновку щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Саме цей висновок стане основою для розгляду та ухвалення політичного рішення на саміті лідерів Європейського Союзу, який запланований на 23-24 червня.
- Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавча влада ЄС наступного тижня дасть рекомендацію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до блоку.
- ,Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.
- Відомо, що лідери держав Європейського Союзу планують розглянути заяву України на членство в ЄС на наступному саміті, запланованому на 23 червня.