Про це інформує італійське видання La Stampa.

У Києві зустрінуться прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Їх приїзд відбудеться перед низкою зустрічей європейського та світового рівня – перед Європейською радою, G7 у Німеччині та самітом НАТО.

За інформацією видання, усі троє політиків відвідають Україну, щоб засвідчити всю підтримку трьох найбільших європейських країн. Підтримку не лише Україні, але й президенту України Володимиру Зеленському.

Візит запланований за день до надання Європейською комісією висновку щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Саме цей висновок стане основою для розгляду та ухвалення політичного рішення на саміті лідерів Європейського Союзу, який запланований на 23-24 червня.