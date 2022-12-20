Про це повідомило Bloomberg.

За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, договір підписано з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска щодо отримання додаткових антен Starlink.

“SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам”, — сказав він.

Михайло Федоров особисто спілкувався з Ілоном Маском. Американський мільярдер підтвердив, що буде продовжувати підтримувати Україну.

“Коли у нас був потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію”, — додав міністр.

Глава Мінцифри наголосив, що фінансові питання вирішено. Хоча контракту ще немає, але уряди деяких європейських країн вже готові розділити оплату за нього. Навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.

Федоров підкреслив, що альтернативи супутниковому зв’язку немає. Нові станції будуть використовувати для стабілізації з’єднання в критичних ситуаціях, зокрема блекауту.