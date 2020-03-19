До України найближчим часом поставлять тести для діагностики коронавірусу COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для більш ніж 1 млн досліджень.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“В 11 областях, в 11 лабораторіях, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я, є тести для діагностики коронавірусу методом ПЛР. Найближчим часом, у суботу-неділю, ми очікуємо наступну поставку комплектів для проведення ПЛР-досліджень, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, що дозволить провести більш ніж 1 млн досліджень. Тому найближчим часом ми значно розширимо наші дослідження і будемо вводити нові алгоритми до тестування, коли збільшимо надходження тестів ПЛР”, – зазначив Ляшко.

Заступник міністра уточнив, що експрес-тести на коронавірус можна пройти не лише у державних, а й у приватних клініках.

“В Україні по території розподілили вже більше 40 тисяч експрес-тестів. У суботу-неділю ми очікуємо велику поставку, щоб забезпечити тестами всі області. Паралельно ми працюємо з приватними лабораторіями, щоб дозволити проводити ПЛР-діагностику коронавірусу”, – розповів він.

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(На відео – з 3:48)