У п’ятницю, 23 квітня, в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини, виготовленої за ліцензією компанії AstraZeneca.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Йдеться про вакцину AstraZeneca-SKBio, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Її доставили до України в рамках глобального механізму COVAX.

“Сьогодні Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX”, – зазначається в повідомленні.

Цю партію в МОЗ планують використати для вакцинації:

• пріоритетних груп, людей віком 65+;

• тих, хто має отримати другу дозу вакцини від AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням (йдеться про людей, котрі отримали першу дозу препарату Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca).

Як відомо, глобальна ініціатива COVAX має на меті забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Усі вакцини у межах цієї ініціативи Україна отримує безоплатно.

Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення 8 млн українців.

Минулого тижня в рамках цієї ініціативи до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.