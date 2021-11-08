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В Україну доставили 1,4 млн доз COVID-вакцини Pfizer

На вихідних в Україну доставили нову партію вакцини Pfizer проти коронавірусу у кількості 1 мільйона 400 тисяч доз.

Понеділок, 8 листопада 2021, 10:49

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

За словами Ляшка, нову партію закупили за кошти державного бюджету. Загальна кількість вакцини цієї партії склала 1 мільйон 400 тисяч доз.

Очільник МОЗ наголосив, що всього Україна отримала 31 млн вакцин проти коронавірусу різних виробників.

Ляшко зауважив, що вакцинальна кампанія триває. За минулий тиждень в Україні зробили 1 мільйон 648 тисяч щеплень. Третій тиждень поспіль вдається вакцинувати понад 1,5 людей. 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою.

Нагадаємо, що вчора Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК вакцини проти COVID-19 Spikevax виробництва компанії Moderna. Постачання цієї партії вакцини відбулося у межах глобальної ініціативи COVAX. Отже, майже 3 млн вакцини Україна отримала безплатно.

  • Раніше Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінування вакцин виробництва компаній Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Теги: COVID-вакцина, Pfizer, Вакцинація в Україні, Віктор Ляшко

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