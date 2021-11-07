У неділю, 7 листопада, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК вакцини проти COVID-19 Spikevax виробництва компанії Moderna.

Про це повідомили у пресслужбі ЮНІСЕФ.

Зазначається, що постачання цієї партії вакцини відбулося у межах глобальної ініціативи COVAX. Отже, майже 3 млн вакцини Україна отримала безплатно.

Загалом у рамках COVAX, разом із цим постачанням, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

“Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію”, – прокоментував постачання очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Довідка: COVAX – це глобальна ініціатива, спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19. COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великої Британії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та іншими.

Spikevax – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.