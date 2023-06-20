Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.

Вакцина буде розподілена між областями для проведення рутинної вакцинації. Поліомієлітна вакцина доставлена у межах Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту (ГІЛП).

“Єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту – це вакцинація. В межах співпраці МОЗ з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) ми системно забезпечуємо пункти щеплення по країні необхідною вакциною. Україна належним чином відреагувала на спалах поліомієліту наприкінці 2021 року і попри виклики воєнного часу забезпечила необхідний контроль за поліомієлітом та додаткові заходи з вакцинації. Але загроза поширення поліомієліту залишається і навіть посилилася через війну, оскільки ще щонайменше 144 тисячі щеплень не вдалось зробити в межах кампанії форсованої імунізації з вакцинації дітей проти поліомієліту ІП”, – розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Поліомієліт – інфекційне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або навіть смерті. Захворіти на поліо можуть усі невакциновані – і дорослі, і діти. Ліків проти поліо не існує, але йому можна ефективно запобігти вакцинацією.

Нагадаємо, що у квітні цього року ЮНІСЕФ доставив 543 тисячі доз оральної вакцини проти поліомієліту (ОПВ) та 110 160 доз інактивованої вакцини проти поліомієліту (ІПВ) для убезпечення українських дітей від важких захворювань.

За даними МОЗ, шість доз вакцини проти поліомієліту — у 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років — забезпечують захист на все життя. Проте коли планові щеплення пропускаються, цей захист суттєво знижується, тому дуже важливо їх надолужити.

Зазначимо, що у жовтні 2021 року в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту у Рівненській області. А вже в січні 2022 року — випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття. У МОЗ наголосили, що навіть один випадок такого небезпечного захворювання — класифікується як спалах захворювання в країні.