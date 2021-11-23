Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, стане більш зимовою. Вдень температура повітря буде вище нуля, а вночі можливі морози до -4°С.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У багатьох регіонах сьогодні випаде перший сніг.

У більшості регіонів прогнозують опади – дощ або мокрий сніг. Відносно тепло та сухо буде лише в Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Одеській області.

У Києві – хмарно з проясненнями. Температура повітря становить -2°С уночі, та +2°С вдень, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У Львові – хмарна та волога погода. Вночі +1°С, вдень +3°С.

У Луцьку — хмарно, вночі +2°С, вдень +4°С, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

У Рівному – хмарно з проясненнями, вночі +1°С, вдень +3°С, мокрий сніг.

У Тернополі – хмарно, вночі +1°С, вдень +5°С, можливі опади.

У Хмельницькому – хмарно з проясненнями, вночі 0°С, вдень +3°С, можливі опади у вигляді мокрого снігу.

В Івано-Франківську – хмарно з проясненнями, вночі +1°С, вдень +5°С, без опадів.

В Ужгороді – хмарно з проясненнями, вночі можливі похолодання до -2°С, вдень – до +7°С.

У Чернівцях — хмарно з проясненнями, вночі +1°С, вдень +5°С, прогнозують суху погоду.

У Вінниці – хмарно з проясненнями, температура вночі опуститься до 0°С, вдень – до +3°С.

У Житомирі – вночі 0°С, вдень +2°С, мокрий сніг.

У Черкасах – хмарно з проясненнями, вночі -4°С, вдень +3°С, можливий мокрий сніг.

У Кропивницькому – невелика хмарність, вночі -4°С, вдень +3°С, мокрий сніг.

У Полтаві — хмарно з проясненнями, вночі – -7°С, вдень – +3°С.

В Одесі — хмарно. температура повітря коливається від -2°С до +8°С, можливий дощ.

У Херсоні сьогодні хмарно, вночі -5°С, вдень +6°С можливі опади у вигляді дощу.

У Миколаєві хмарно, вночі -4°С, вдень +6°С, можливі опади.

У Запоріжжі хмарно з проясненнями, вночі -6°С, вдень +5°С, можливі опади у вигляді дощу чи мокрого снігу.

У Сумах хмарно з проясненнями, температура коливатиметься від -8°С до 0°С, сніг.

У Харкові — хмарно з проясненнями, температура вночі -6°С, вдень +2°С, можливі опади.

У Дніпрі хмарно з проясненнями, вночі температура опуститься до позначки -7°С, вдень +5°С, можливі опади.

У Сімферополі – хмарно, температура повітря від -3°С до +10°С, опади.