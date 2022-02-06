6 лютого 2022 року по всій території Україні вдень температура повітря буде вище нуля; у північних, цетральних і південних регіонах – без опадів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -1 до 1 градуса. У деяких регіонах вдень йтиме мокрий сніг.

На півночі та в центрі температура вдень коливатиметься від 1°C до 4°C, вночі – від -1 градусів нижче нуля до 1 градуса вище нуля. І вдень, і вночі буде без опадів, на небі – хмарно з проясненнями.

На сході температура повітря вдень буде від 1 до 3 градусів тепла, вночі – від -1°C до -8°C. В Донецькій і Луганській областях і вдень, і вночі буде хмарно та мокрий сніг.

На півдні буде хмарно з проясненнями. Удень температура коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, вночі – він -1°C до 1°C.

У Києві буде хмарно з проясненнями, вдень температура коливатиметься до 2 до 4 градусів тепла, вночі – від -1 до 1°C.