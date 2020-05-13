Covid-19 Україна

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В Україну йде антициклон, який прожене дощі

У середу, 13 травня, в Україну прийде антициклон, який підсушить повітря і прожене опади.

Середа, 13 травня 2020, 00:17

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

“13 травня фронт з України піде, а на його місце прийде антициклон, який підсушить повітря і прожене опади. Всюди переважатиме суха погода. Температура повітря буде невисокою – тилова частина холодного атмосферного фронту”, – пише синоптик.

Вона нагадала, що найближчої ночі на заході, півночі та в багатьох центральних областях є ймовірність заморозків: “захистіть те, що найбільше боїться заморозків. І себе також – теплими шкарпетками і плащами”.

Вдень 13 травня, за її словами, температура повітря в Україні складе + 12 + 17 градусів.

“У Києві середа передбачається сонячною, без опадів. Найближча ніч в столиці буде дуже холодною, + 2 + 5 градусів, в околицях можливі заморозки! Днем потеплішає до +15 градусів. 14 травня в Києві – знову дощі, без заморозків, вдень похолодає на кілька градусів”, – повідомляє синоптик.

Теги: прогноз погоди, синоптики

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