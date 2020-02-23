Про це повідомляє Укргідрометцентр.

23 лютого буде хмарно з проясненнями, крім південної частини країни, невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вдень + 4-9 °C, в Прикарпатті та Одещині до 12 °C, у східних та Сумській областях + 1-6 °C.

24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м / с. У Карпатах сніг, вночі 24 лютого сильний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця. Також в Карпатах 24 лютого пориви вітру – 40 м/с.