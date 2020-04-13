На цьому тижні в Україні очікується хмарна погода, похолодання, дощі і сильний вітер, ситуація погіршиться з вівторка.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 14 квітня буде хмарно з проясненнями. Крім того, на більшій частині країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг, температура вночі 1-6 ° тепла, вдень 4-9 °.

У Карпатах мокрий сніг, температура вночі 0-5 ° морозу. На решті території вночі без опадів.

Вдень, крім східних областей, дощ, температура вночі 3-8 ° тепла, в східних, Запорізькій і Херсонській областях заморозки на поверхні грунту 0-5 °, температура вдень 13-18 ° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на більшій частині країни пориви 15-20 м/с.

У Києві 14 квітня буде хмарно, дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби в Києві 4-6 ° тепла, по області – вночі 1-6 ° тепла, вдень 4-9 ° тепла.