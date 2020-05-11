У Державній службі з надзвичайних ситуацій оголосили про можливі заморозки в Україні в найближчі дні.

Про це повідомляє прес–служба ДСНС в Telegram.

Уточнюється, що 12 травня в столиці прогнозуються шквали та пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Вдень очікується гроза.

При цьому вночі з 12 на 13 травня в столиці України температура на ґрунті може опуститися до двох градусів морозу.

У свою чергу по Київській області, а також в інших центральних і північних областях України температура повітря вночі 13 травня може опуститися до п’яти градусів морозу.