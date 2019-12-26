Сукупний можливий максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації в Україну в річному еквіваленті становить 10 - 15% нинішнього українського попиту.

Про це в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” розповів керівник “Укренерго” Всеволод Ковальчук.

Він зазначив, що незважаючи на настрої українців, які в більшості своїй не схвалюють торгівлю з Росією, як ворогом, Україна все ж підтримує торгові відносини з країною-агресором. Зокрема, продовжується торгівля енергоресурсами.

“Я вважаю так: питання торгівлі з країною-агресором – це питання топ-рівня і прийняття глобальних рішень на рівні топ-інституцій: РНБО, Кабмін, закон України. Але точно не бажання або небажання, як ви запитали, У наших умовах, я вважаю, що це навіть більш високий рівень ухвалення рішень, як президент, прем’єр, Верховна рада”, – сказав чиновник.

Він зазначив, що на сьогоднішній день топ-рівень дозволяє торгувати з Росією електроенергією.

“Сукупний можливий максимальний імпорт електроенергії з Російської Федерації в річному еквіваленті становить 10-15 відсотків нинішнього українського попиту. Сказати, що це знищить українських виробників електроенергії, це було б, м’яко кажучи, перебільшенням”, – пояснив він.