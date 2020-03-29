До Києва з китайського міста Сямень на вантажному літаку доставили 300 тис. Респіраторів, 35 тис. Захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок і інші засоби захисту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Вантаж привіз літак авіакомпанії SCAT.

“Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців. Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів”, – йдеться у повідомленні.

“З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту”, – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах забракували сотні тисяч масок, які були імпортовані з Китаю і розподілені по місцевим лікарням у рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.