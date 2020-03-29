Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
Вантаж привіз літак авіакомпанії SCAT.
“Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців. Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів”, – йдеться у повідомленні.
“З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту”, – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
Раніше повідомлялося, що у Нідерландах забракували сотні тисяч масок, які були імпортовані з Китаю і розподілені по місцевим лікарням у рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.
- Раніше Іспанія заявила про те, що повертає китайському виробникові велику партію швидких тестів для діагностування коронавірусу COVID-19 через те, що вони виявилися ненадійними. Саме такі тести закупило Міністерстві охорони здоров’я України та Київська міська державна адміністрація.
- 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.