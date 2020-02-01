У п'ятницю, 31 січня, в Україні з Китаю, де спостерігається епідемія нового коронавірусу, повернулися понад 200 громадян. Вони "знаходяться на контролі" у РБНО.

Про це в ефірі шоу “Свобода Слова” на каналі “Україна” заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За словами Данілова, серед прибулих — 249 українців, громадяни Білорусі, Росії та Сінгапуру.

“Я можу повідомити, що сьогодні у нас прилетів літак з КНР за рейсом Саньї-Київ о 10:59. 257 осіб було на борту, з них було 6 громадян Білорусі, один громадянин з Сінгапуру, один громадянин з РФ і 249 громадян України” , – сказав він.

Секретар РНБО запевнив, що влада відстежують місце прибуття громадян з Китаю та стежить за випадками їх звернення до медиків.

“Всі вони у нас на обліку, ми знаємо всі координати кожної людини, що прибуває з зони ризику. Вони всі знаходяться у нас на контролі”, — додав він Данилов.

Наразі в Україні ще немає власних тест-систем для виявлення нового коронавірусу, проте вона з’явиться найближчим часом.

“Займаються розробкою тест-систем наших власних. Ми вже в середу матимемо власну українську тест-систему. Тому що 20-го числа китайці повністю дали всім бажаючим займатися створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом”, — повідомив голова РНБО.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

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