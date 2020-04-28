В рамках повернення українців через пандемію коронавірусу, в Україну повернулися 259 громадян з США. 119 з них - діти.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Українці летіли спеціальним рейсом з Майямі до Києва.

119 пасажирів літака – українські учні, які були в США по американській освітній програмі FLEX.

Коли літак приземлився, прикордонники провели температурний скринінг всім пасажирам. При цьому підвищення температури або скарг на самопочуття не було.

“Хоча всі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, після прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни в порядок проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер бажаючі на два тижні ізолюватися вдома мають таку можливість за умови реєстрації в додатку “Дій вдома”, – вказали в повідомленні.

З 259 українців близько 200 встановили застосунок “Дій вдома” і погодься на контроль самоізоляції з його допомогою. Решта вирушили на обсервацію.