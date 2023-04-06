Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Відтак, необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з Росією областей. Донором, за кошти якого була здійснена закупівля, є данське енергетичне товариство.
За даними Міненерго, загалом у переліку компаній, які обрані для закупівлі обладнання, палива та послуг за кошти Фонду енергетичної підтримки – 41 компанія. У відомстві зауважили, що при надходженні коштів до Фонду цей перелік буде розширюватися.
Зазначається, що вони забезпечують генерацію, передачу, розподіл електричної енергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, також у переліку – компанії видобувної галузі.
Загалом до Фонду енергетичної підтримки України вже надійшло понад 154 млн євро від 12 держав, організацій і компаній.
“Ми дякуємо всім донорам Фонду енергетичної підтримки України, які своїми внесками допомагають нам відновлювати і зміцнювати українську енергосистему. Це внесок не тільки в українську енергетичну безпеку, але і безпеку всього європейського континенту”, – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Уряд Швеції ухвалив рішення про внесення майже 30 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України.
- Станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро.
- З серпня 2022 року Франція спорядила Україні 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги загальною вагою у 183 тонни.