Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з Росією областей. Донором, за кошти якого була здійснена закупівля, є данське енергетичне товариство.

За даними Міненерго, загалом у переліку компаній, які обрані для закупівлі обладнання, палива та послуг за кошти Фонду енергетичної підтримки – 41 компанія. У відомстві зауважили, що при надходженні коштів до Фонду цей перелік буде розширюватися.

Зазначається, що вони забезпечують генерацію, передачу, розподіл електричної енергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, також у переліку – компанії видобувної галузі.

Загалом до Фонду енергетичної підтримки України вже надійшло понад 154 млн євро від 12 держав, організацій і компаній.

“Ми дякуємо всім донорам Фонду енергетичної підтримки України, які своїми внесками допомагають нам відновлювати і зміцнювати українську енергосистему. Це внесок не тільки в українську енергетичну безпеку, але і безпеку всього європейського континенту”, – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.