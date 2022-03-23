Перші поставки нової військової допомоги у розмірі $800 мільйонів, яку президент США Джо Байден надсилає Україні, вже почали надходити до країни. Байден оголосив про новий пакет минулого тижня - після того, як президент України Володимир Зеленський палко звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації Президента США Джо Байдена.

За словами посадовця, США пришвидшать передачу озброєння на решту анонсованих коштів в Україну, враховуючи, що це зокрема 800 зенітних систем Stinger і 100 озброєних безпілотників, що вважаються важливими для оборони України.

США майже завершили доставку більшої частини пакету вартістю у $200 мільйонів, оголошеного Байденом 12 березня, що містить зокрема усі протиповітряні системи Stinger і більшість протитанкових ракет Javelin.

Очікується, що решту обладнання з цього пакету буде доставлено найближчим часом, проте точних термінів не називають.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році. Успішно застосовувався в Іраку. Призначений для ураження бронетехніки та малошвидкісних цілей, зокрема: гелікоптерів, безпілотників та гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.