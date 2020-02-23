В аеропорту "Жуляни" прикордонники відмовили у в'їзді чоловікові, який приїхав читати лекції про копірайтингу, а також жінці, яка забезпечує комунікацію групи компаній, що ведуть діяльність в анексованому Криму.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Чоловікові відмовили у в’їзді, через те, що він незаконно відвідував Крим.

“Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир «шукав натхнення» в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві. Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю”, – йдеться у повідомлені.

Обом росіянам відмовили в перетині державного кордону України і проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки.

Сьогодні вранці вони зворотним рейсом полетіли до Мінська.