Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Чоловікові відмовили у в’їзді, через те, що він незаконно відвідував Крим.
“Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції про копірайтинг та пошук натхнення. Але факт, що цей пасажир «шукав натхнення» в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому змоги підзаробити на лекціях у Києві. Тим самим рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації в Київ прилетіла також москвичка 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, які ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові. А на своєму профілі росіянка викладає фото із заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою та зі зброєю”, – йдеться у повідомлені.
Обом росіянам відмовили в перетині державного кордону України і проставили заборону в’їзду в нашу країну на 3 роки.
Сьогодні вранці вони зворотним рейсом полетіли до Мінська.
- Раніше повідомлялося, що депутати чотирьох фракцій вимагають від Служби безпеки України (СБУ) не пускати до України російських виконавців, які відкрито підтримують анексію Криму, зокрема Валерія Сюткіна та Олександра Сєрова.
- Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.
- Раніше повідомлялося, що Україну хотіли в’їхати троє російських політиків, їх не пустили співробітники Державної прикордонної служби.