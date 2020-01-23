В Україну хотіли в'їхати троє російських політиків, їх не пустили співробітники Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Уточнюється, що російські політики намагалися перетнути державний кордон України в аеропортах “Київ (Жуляни)” і “Бориспіль”.

“Рейсом з Лондона в “Бориспіль” прибув громадянин Росії. Як з’ясувалося, росіянин є представником провладної політичної партії своєї країни – “Єдина Росія”, колишнім мером одного з облцентрів РФ. Підтвердити мету свого перебування закордонний політик не зміг, тому на підставі Закону України “Про прикордонний контроль” в нашу країну його не пропустили. Сьогодні вранці, 23 січня, росіянин вилетів з “Борисполя” до Німеччини”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ще двоє російських політиків хотіли перетнути кордон в аеропорту “Київ (Жуляни)”.

“Вчора ввечері вони прилетіли рейсом з Мінська. Один з візитерів також був представником “Єдиної Росії”, інший – компартії РФ. Обидва повідомили, що ніби прибули до Києва з метою участі в конференції. В даний момент вони повернуті зворотним рейсом”, – сказано в повідомленні.

Раніше в аеропорту Запоріжжя представники прикордонної служби не пустили в Україну кількох російських акторів, які прибули рейсом з Варшави (Польща).

На пункті паспортного контролю стосовно акторів спрацювала база даних щодо додаткових обставин перетину ними державного кордону. Прикордонники встановили, що актори незаконно відвідували територію тимчасово окупованого півострова Крим.