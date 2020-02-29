Як повідомили #Буквам у прес-центрі Держприкордонслужби України, російський журналіст не зміг підтвердити мету свого візиту.

Пивоварову відмовили в перетині кордону в аеропорту “Київ” (“Жуляни”) 28 лютого.

“Під час перетину державного кордону він отримав відмову в перетині кордону. Наголошу: це не заборона на в’їзд в Україну, а саме відмова в той конкретний момент, коли він спробував перетнути державний кордон”, – зазначив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

Він уточнив, що в подібних випадках рішення приймає інспектор ДПСУ безпосередньо в момент спілкування з іноземними громадянами.

“Він встановлює обставини їхньої поїздки і керується виключно законодавством, яке регламентує перетин держкордону. Виходячи з інформації, яка у нього є, приймає рішення: пропустити людину чи ні. Дана людина не змогла підтвердити чітко мету своєї поїздки в Україну, через що і отримала відмову у в’їзді”, – розповів Демченко.

Сам Пивоваров у Facebook також повідомив, що його не впустили в Україну.

Згідно з документом, який надали журналістові співробітники ДПСУ, Пивоварову відмовили у в’їзді через те, що він не зміг підтвердити мету поїздки.

ДОВІДКА. RTVI – міжнародний російськомовний телеканал, який здійснює мовлення на території Росії, Казахстану, Молдови, Грузії, країн Балтії, Німеччини, Ізраїлю, Великобританії та інших країн, наступник “НТВ” і “ТВ-6”.