Популярного у Росії зірку TikTok Даню Мілохіна, з його слів, не пропустили на територію України.

Про це він розповів у сторіз в Instagram.

“Чуваки, мене не впустили! Я ворог!”, – з такими словами 20-річний Даня Мілохін опублікував сторіз. “Нас розвернули!”

В одному зі сторіз раніше блогер розповів, що приїхав з друзями до Києва, але його тут “тримають у полоні”. Чому саме в Україну його не впустили, блогер не уточнив.

Також блогер опублікував статистику своїх відвідувань. На ній видно, що 11% його читачів – жителі України.

Зауважимо, що блогера читають 3,6 мільйона осіб в Instagram і понад 16,1 млн – у TikTik.

Даня Мілохін народився 6 грудня 2001 року. З 3 до 13 років жив у дитбудинку, після чого потрапив у прийомну сім’ю. Не проявляв бажання до навчання або роботи, поступивши у ПТУ, не зміг його закінчити. У 13 років спробував алкоголь, крав продукти з супермаркетів, у 16 став наркозалежним.

У 2019 році завів TikTok і почав публікувати туди відео. У березні 2020 року заснував тіктокерську команду (так званий тік-ток-хаус) під назвою Dream Team House. У розпал карантину випустив пісню “Я вдома” і вона стала популярною. Записав кліпи з російськими виконавцями Тіматі, Джиганом, Мумій Тролем і Ніколаєм Басковим.

Був обличчям “Сбербанку” на форумі, на якому виступав президент Росії Володимир Путін у 2021 році.