У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився спецрейс з 14 громадянами України - членами екіпажу танкера "Рута", які повернулися додому після більше трьох років в'язниці в Лівії.

Про це повыдомляє пресслужба ОПУ.

“Це наше завдання – повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера “Рута”, які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім’ї”, – сказав президент Володимир Зеленський.

У квітні 2017 року Лівії українських моряків затримали за звинуваченням в причетності до контрабанди нафтопродуктів. Через складну внутрішньополітичну ситуацію в цій країні розгляд справи українців лівійськими судами затягнувся на тривалий період.

Танкер належить Україні і знаходиться на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальнику Manchester Shipping S.A.

Згідно з міжнародним морським правом, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів. За ліцензії і дозвіл на транспортування відповідає власник вантажу.

Всі вказівки від судновласника “Рути” надходили на комп’ютер капітана електронною поштою. Після арешту 27 квітня 2017 роки комп’ютер лівійці вилучили, і українські моряки вже не могли довести свою невинність.

Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. Суду не було, не було і вироку.

Всі 14 моряків знаходилися в тісній камері. Такі умови утримання позначилися на здоров’ї моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби.

29 квітня апеляційний суд міста Тріполі змінив запобіжний захід для членів екіпажу танкера. Після сплати застави, моряків перевезли в місто Місурата.