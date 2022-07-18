Сьогодні, 18 липня, майже по всій Україні злегка потеплішає, погода буде сонячною та без опадів, за винятком Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах температура повітря коливатиметься від +21 до +24 градусів. Вночі — від 9 до 13 С°. У Закарпатській області буде найтепліше – від 25 до 27 градусів тепла удень і від 10 до 12 – вночі. Опадів не буде, протягом дня буде хмарно з проясненням.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +21 до +24 градуси. Вночі стовпчик термометра опуститься до 10..13 С°. Вдень буде хмарно з проясненням, без опадів.

На півночі температура вдень буде +20…+23 градуси, вночі – від +10 до +13 градусів вище нуля. У Чернігівській і Сумській областях вдень і вночі дощитиме, на решті території буде хмарно з проясненням і без опадів.

У східних областях буде від +22 до +25 градусів, вночі – +11..+16 С°. По всіх областях вдень буде хмарно з проясненням, і лише в Харківській області вдень і вночі можливі опади.

Традиційно найтепліше буде на півдні: від +24 до + 27 градусів. Вночі температура буде від +12 до +16 градусів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень сягатиме +20..+22 градуси, вночі – від 11 до 13 градусів.