В Україну повернулися чотири члени екіпажу танкера Captain Khayyam, засуджені в Лівії за контрабанду. Це Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Танкер Captain Khayyam було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року лівійський суд засудив до п’яти років ув’язнення.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.

Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.