Про це повідомляє пресслужба президента України.
Танкер Captain Khayyam було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера Captain Khayyam у грудні 2017 року лівійський суд засудив до п’яти років ув’язнення.
Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань.
Президент Володимир Зеленський привітав звільнення українських громадян і зазначив, що нарешті вони зможуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.
- Влітку після двох невдалих спроб евакуації спеціальним медичним рейсом до України з Анголи репатріювали тяжкохворого українського моряка.