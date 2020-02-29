Українські рибалки, яких раніше затримали в Азовському морі співробітники ФСБ Росії, повернулися на материкову Україну.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

“Сьогодні вранці на пост технічного спостереження Держприкордонслужби надійшла інформація, що кораблі БО ПС ФСБ РФ доставлять у район загально визначеної системи розподілу руху в Азовському морі малий плавзасіб з українськими громадянами, що був затриманий ними 14 лютого цього року”, – йдеться в повідомленні.

За декілька годин на відстані майже 10 морських миль від порту Бердянськ тактична група катерів Маріупольського загону Морської охорони, що несла службу у даному районі, виявила кораблі БО ПС ФСБ РФ, від яких в бік українського берега прямував малий плавзасіб, на борту якого перебували 4 особи.

Зазначається, що за результатами огляду та перевірки документів, які посвідчують особу, прикордонники встановили, що це той самий плавзасіб і ті самі четверо громадян України, які в порушення чинного законодавства вийшли в море. Наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною.

Крім того, за порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб.

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