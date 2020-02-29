Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.
“Сьогодні вранці на пост технічного спостереження Держприкордонслужби надійшла інформація, що кораблі БО ПС ФСБ РФ доставлять у район загально визначеної системи розподілу руху в Азовському морі малий плавзасіб з українськими громадянами, що був затриманий ними 14 лютого цього року”, – йдеться в повідомленні.
За декілька годин на відстані майже 10 морських миль від порту Бердянськ тактична група катерів Маріупольського загону Морської охорони, що несла службу у даному районі, виявила кораблі БО ПС ФСБ РФ, від яких в бік українського берега прямував малий плавзасіб, на борту якого перебували 4 особи.
Зазначається, що за результатами огляду та перевірки документів, які посвідчують особу, прикордонники встановили, що це той самий плавзасіб і ті самі четверо громадян України, які в порушення чинного законодавства вийшли в море. Наразі встановлюються усі обставини їх затримання російською стороною.
Крім того, за порушення прикордонного режиму та порядку виходу плавзасобу в море кожного з рибалок притягнуто до адміністративної відповідальності, а на плавзасіб накладено заборону виходу в море терміном на 30 діб.
- Раніше народний депутат від “Слуги народу” Павло Мельник опублікував імена українських рибалок, яких ФСБ Росії затримало в Азовському морі.
- 16 лютого так званий Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українців, затриманих ФСБ Росії в Азовському морі.