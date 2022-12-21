Україна повернула ще трьох дітей, яких окупанти депортували до РФ, розлучивши з батьками під час окупації Харківської області. Причиною для вивезення стало нібито "оздоровлення" у дитячому таборі "Ведмедик" у Геленджику.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

“Додому повернулися ще 3 дитини, яких розлучили з батьками та під приводом “оздоровлення” вивезли у серпні 2022 року до дитячого табору “Ведмедик” у м. Геленджик РФ. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області”, — сказав омбудсмен.

За його словами, дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам дітей довелося пройти величезний та небезпечний шлях, здолати який самостійно майже неможливо.

Також всього станом на 21 грудня до Росії депортовано 13 613 дитини.

Нагадаємо, що раніше Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який потрапивши в нову “сім‘ю” зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.