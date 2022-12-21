Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
“Додому повернулися ще 3 дитини, яких розлучили з батьками та під приводом “оздоровлення” вивезли у серпні 2022 року до дитячого табору “Ведмедик” у м. Геленджик РФ. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області”, — сказав омбудсмен.
За його словами, дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам дітей довелося пройти величезний та небезпечний шлях, здолати який самостійно майже неможливо.
Також всього станом на 21 грудня до Росії депортовано 13 613 дитини.
Нагадаємо, що раніше Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який потрапивши в нову “сім‘ю” зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.
- Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який, потрапивши в нову “сім‘ю”, зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.
- У Сполучених Штатах Америки нагадали, що незаконна передача та депортація людей є воєнним злочином та закликали РФ припинити фільтрацію й депортацію українців.