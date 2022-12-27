Сьогодні, 27 грудня, Україні повернули тіла ще 42 українських військових, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому загиблих захисників України. Відтак, сьогодні 27 грудня, відбулася чергова передача тіл, в Україну доставили 42 загиблих.

Загалом від початку призначення Уповноваженого зі зниклих безвісти, додому вдалось повернути тіла 869 українських військовослужбовців, які загинули в боях з російськими загарбниками.

“Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Зазначимо, що 6 грудня, в Україну повернули тіла ще 49 українських військових.