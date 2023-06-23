Сьогодні, 23 червня, Україна повернула тіла ще 51 українського військовослужбовця.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, відбулася репатріація тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути додому тіла 51 оборонця.

Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

У відомстві нагадали, що повернення тіл загиблих українських військових відбувається відповідно до норм Женевських конвенцій.

Нагадаємо, що 30 травня, Україна повернула тіла ще 79 загиблих у повномасштабній війні проти Росії захисників.