В Україну вдалося повернути маму з маленьким сином, яких російські загарбники депортували до РФ із території Харківської області.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії, з проханням допомогти повернути їх в Україну.

Як з’ясувалось, до початку повномасштабного вторгнення РФ сім’я проживала в Липцях, що на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли у перший же день вторгнення – 24 лютого.

16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області РФ.

Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресорки було забезпечено спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.

“Водночас, маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. І, що вже не дивує, жодних пояснень не надавали”, – розповів Дмитро Лубінець.

За його словами, попри всі перешкоди з боку РФ, 18 червня маму із сином вдалося повернути додому. Зараз вони перебувають у Харкові.