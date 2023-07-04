Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії, з проханням допомогти повернути їх в Україну.
Як з’ясувалось, до початку повномасштабного вторгнення РФ сім’я проживала в Липцях, що на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли у перший же день вторгнення – 24 лютого.
16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області РФ.
Аби родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс омбудсмана оперативно зв’язався з ДМС України. А супровід її на територію країни-агресорки було забезпечено спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.
“Водночас, маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона. І, що вже не дивує, жодних пояснень не надавали”, – розповів Дмитро Лубінець.
За його словами, попри всі перешкоди з боку РФ, 18 червня маму із сином вдалося повернути додому. Зараз вони перебувають у Харкові.
- Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські родини за всиновлення українських дітей отримують щомісяця від 28 до 156 тисяч рублів. Він розповів про випадок, коли родина з крайніх регіонів РФ приїхала на тимчасово окуповану територію України й всиновлювала одразу 10-12 дітей.
- До України вдалось повернути ще одну дитину, яку російські загарбники депортували до Росії.
- Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини допоміг повернути до України 14-річну дівчину Вероніку, яку незаконно вивезли до Росії.