Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Ікону вивезли з України ще за часів Другої світової війни, а над її поверненням довго працювали. Володимир Зеленський подякував за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США.

“Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше. Усе українське. Повернемо усіх наших людей. І обов’язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею”, – підкреслив президент.

Святиня зберігалася в іконостасі Миколаївського вівтаря в Софії Київській до 1934 року. Перед тим як війська СРСР вступили до Києва, то восени ікону святого Миколи вивезли до Варшави. З Польщі її доправили до Сполучених Штатів Америки, де вона зберігалася.