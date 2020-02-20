Викрадена у часи Другої світової війни картина "Закохана пара" П’єра Луї Гудро повертається в Україну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

“19 лютого у Нью-Йорку міністр закордонних справ Вадим Пристайко взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини художника П’єра Луї Гудро “Закохана пара”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у часи Другої світової війни картина була вкрадена нацистами із Київського національного музею Ханенків та згодом опинилася в США.

В МЗС додали, що повернення об’єкта культурної спадщини стало можливим завдяки успішній співпраці дипломатів та спеціальних служб двох країн.