Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
“19 лютого у Нью-Йорку міністр закордонних справ Вадим Пристайко взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини художника П’єра Луї Гудро “Закохана пара”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у часи Другої світової війни картина була вкрадена нацистами із Київського національного музею Ханенків та згодом опинилася в США.
В МЗС додали, що повернення об’єкта культурної спадщини стало можливим завдяки успішній співпраці дипломатів та спеціальних служб двох країн.
- Раніше Національна поліція передала Франції картину художника Поля Сіньяка “Порт Ла-Рошель” вартістю 1,5 млн доларів, знайдену у підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова в Києві.