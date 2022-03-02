Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.
Глава МЗС зазначив, що на допомогу Україні прямує понад 1000 добровольців із різних куточків світу.
Він нагадав, що влада вже мобілізувала міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже налічує принаймні 86 держав та 15 міжнародних організацій.
Окрім цього, Кулеба наголосив, що 19 країн дають Україні зброю. Водночас дехто з них робить це вперше у своїй історії.
Деякі країни надають макрофінансову допомогу, 22 країни надають гуманітарну допомогу, а з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові спільно з українським народом боротися проти російського агресора. Попри те, що їхня кількість вже перебільшила 1000 осіб, заявки продовжують надходити.
Також міністр зазначив, що Україна напрацьовує з партнерами розв’язок питань протиповітряної оборони.
- Нагадаємо, українським військовим вдалося роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед них – план захоплення України.
- Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.
- Також російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.
- Відомо, що 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.