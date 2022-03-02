Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на допомогу Україні вже прямують понад 1000 добровольців із 16 країн світу.

Про це Дмитро Кулеба заявив на брифінгу.

Глава МЗС зазначив, що на допомогу Україні прямує понад 1000 добровольців із різних куточків світу.

Він нагадав, що влада вже мобілізувала міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже налічує принаймні 86 держав та 15 міжнародних організацій.

Окрім цього, Кулеба наголосив, що 19 країн дають Україні зброю. Водночас дехто з них робить це вперше у своїй історії.

Деякі країни надають макрофінансову допомогу, 22 країни надають гуманітарну допомогу, а з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, які готові спільно з українським народом боротися проти російського агресора. Попри те, що їхня кількість вже перебільшила 1000 осіб, заявки продовжують надходити.

Також міністр зазначив, що Україна напрацьовує з партнерами розв’язок питань протиповітряної оборони.