Сьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Перші 500 тисяч вакцин проти COVID-19 прибули в Україну. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно боротися з COVID разом”, – зазначив Зеленський.

Він також оприлюднив відео, як вакцину вивантажують.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Своєю чергою, Степанов уточнив, що вакцина відразу поїде в регіони, аби МОЗ почав робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

ДОВІДКА. Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.