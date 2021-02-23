Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Перші 500 тисяч вакцин проти COVID-19 прибули в Україну. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно боротися з COVID разом”, – зазначив Зеленський.
Він також оприлюднив відео, як вакцину вивантажують.
First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021
Своєю чергою, Степанов уточнив, що вакцина відразу поїде в регіони, аби МОЗ почав робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
ДОВІДКА. Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.