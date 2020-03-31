В аеропорт "Бориспіль" прибув черговий літак з Китаю — він привіз 100 тис. ПЛР-тестів на коронавірус і засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, окрім тестів, літаком прибули 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски і обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

“Після проходження всіх санітарних і митних процедур вантаж направлять в лікарні і лабораторії в усі регіони України”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс президента

В ОП додали, що засоби захисту передадуть військовим і прикордонникам, а маски скерують до аптек, щоб “задовольнити попит населення”.