Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, окрім тестів, літаком прибули 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски і обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.
“Після проходження всіх санітарних і митних процедур вантаж направлять в лікарні і лабораторії в усі регіони України”, – йдеться в повідомленні.
Фото: Офіс президента
В ОП додали, що засоби захисту передадуть військовим і прикордонникам, а маски скерують до аптек, щоб “задовольнити попит населення”.
- 29 березня в Київ з китайського міста Сямень на вантажному літаку доставили 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок і інші засоби захисту.